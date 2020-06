Usmate, spacciatore arrestato con marijuana e hashish

Arrestato con 100 grammi di “marijuana” e “hashish”, in parte già suddivisi in dosi pronte per essere cedute.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno 2020, i militari della stazione dei carabinieri di Arcore, durante i consueti controlli al territorio e agli esercizi commerciali, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti G.C., quarantenne italiano, residente in Brianza.

Arresto avvenuto a Usmate Velate

Nello specifico, durante apposito controllo ad un bar di Usmate Velate l’attenzione dei militari è stata fin da subito attirata da un avventore che, seduto ad un tavolino improvvisamente e senza apparente motivo, si mostrava alquanto nervoso tanto da lasciare lì la consumazione provando anche ad allontanarsi dal locale.

Dato l’atteggiamento tangibilmente sospetto, i militari hanno deciso di approfondire la situazione. I primi accertamenti compiuti sul posto unitamente a quelli eseguiti presso la sua abitazione hanno consentito di rinvenire complessivamente, più di 100 grammi di stupefacente, tra “marijuana” e “hashish”, in parte già suddivisi in dosi pronte per essere cedute.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto in attesa di rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.

TORNA ALLA HOME