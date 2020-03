Usmate, un aiuto ai pendolari: il parcheggio della stazione diventa gratuito

Un aiuto a tutti i pendolari: a partire da oggi, mercoledì 18 marzo, il parcheggio della stazione di via Friuli diventa gratuito.

Questa la decisione assunta in queste ore dall’Amministrazione comunale per favorire coloro che si trovano nella necessità di prendere il treno per motivi lavorativi (o comunque di necessità) nonostante la quarantena legata alla diffusione del Coronavirus. Tariffe azzerate per il posto auto dunque, visto che per utilizzare il parcheggio di interscambio ferroviario, da oggi fino a data da destinarsi, diventa gratuito e sarà sufficiente essere in possesso dell’abbonamento del treno.

Parchi chiusi

E’ invece di questa mattina la notizia che l’Amministrazione ha anche disposto la chiusura di tutti i parchi e delle aree giochi comunali. Un provvedimento assunto da quasi tutti i paesi del Vimercatese in base alle più recenti disposizioni legate all’emergenza sanitaria e che dunque è divenuta inevitabile anche per Usmate Velate. L’obiettivo, come noto, è quello di vietare in maniera categorica assembramenti di persone.

Per ragioni di prevenzione e tutela della salute pubblica, dunque, già a partire dalla giornata odierna sono stati apposti i sigilli agli ingressi delle aree verdi del paese. Che, si spera, riapriranno i battenti a partire dal prossimo 3 aprile.

Assistenza agli anziani

Il Comune ricorda inoltre che per gli anziani è possibile richiedere la consegna dei pasti a domicilio, ricevendo in via straordinaria un’assistenza direttamente a casa propria. L’Amministrazione ha attivato un numero di telefono dedicato ad erogare alcuni servizi rivolti specificamente agli ultra 65enni soli ed in difficoltà, privi di una rete parentale o amicale che possa fornire loro assistenza in questi momenti di particolare criticità. Il numero di telefono 342.1497391 è attivo a partire da martedì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 17.00. Il personale non potrà fornire informazioni di carattere sanitario, ma esclusivamente comunicazioni di tipo socio-assistenziale legate a specifici servizi di ambito locale.

