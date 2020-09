Usmate Velate: due casi di Coronavirus in pochi giorni. Il sindaco “Tenete alta l’attenzione”

Usmate: due casi di Coronavirus in pochi giorni. Il sindaco “Tenete alta l’attenzione”. Era da due mesi che non si registravano nuovi positivi.

“E’ delle scorse ore la notizia di un altro cittadino, residente a Usmate Velate, positivo a Covid-19. Si tratta della seconda positività nell’arco di pochi giorni dopo che, da due mesi, non registravamo alcun incremento. Nulla che, al momento, debba farci preoccupare: entrambe le persone sono in isolamento domiciliare”.

Così il Sindaco Lisa Mandelli nel dare notizia di un nuovo caso di positività a Coronavirus che interessa da vicino la comunità di Usmate Velate. Il totale dei residenti che ha contratto il Covid-19 sale dunque a 44 dall’inizio della pandemia.

“Non serve creare allerta, ma occorre mantenere alta l’attenzione. Come sta facendo il Comune nel prepararsi alla riapertura delle scuole e alle giornate di votazione, chiedendo la collaborazione di tutti per far sì che la diffusione del virus sia quanto più possibile contenuta”.

I contagi da Coronavirus purtroppo sono in aumento un po’ in tutti i territori brianzoli. Solo ieri i nuovi casi nella nostra provincia sono stati 21, oltre 220 quelli lombardi (QUI TUTTI I DATI)

