Usmate Velate: fiamme sul tetto, paura al Villaggio dei Pini

Si è rivelato a dir poco provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco che nella mattinata di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, hanno domato le fiamme divampate da un'abitazione del Villaggio dei Pini, a Usmate Velate.

Fiamme al Villaggio dei Pini

L'incendio è scoppiato intorno alle 11.30 all'interno della località residenziale del paese. L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato fumo e fiamme alzarsi dal tetto di un'abitazione. Sul posto sono state inviate l'autopompa di Monza e del distaccamento di Merate, l'autoscala della sede centrale di Monza, il modulo di supporto del distaccamento di Lissone, autobotte del distaccamento di Carate.

Solo tanta paura

Fortunatamente l'intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio: per i residenti, insomma, solo tanta paura. Al momento, infatti, non risulta alcun ferito o intossicato. Al Villaggio dei Pini hanno fatto capolino anche le Forze dell'ordine per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.