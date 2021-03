Usmate Velate: Piano Urbano del Traffico, al via la fase della partecipazione

A partire da venerdì 5 marzo, si apre la fase di partecipazione della cittadinanza relativa alla definizione del nuovo Piano Urbano del Traffico del Comune di Usmate Velate, documento strategico per apportare sensibili miglioramenti alla viabilità locale.

La fase di partecipazione giunge al termine di un lungo lavoro conclusosi nel dicembre 2019 allo scopo di effettuare una fotografia dello stato di fatto della viabilità e mobilità locale, al fine di individuare possibili soluzioni alle criticità. Nel periodo antecedente l’emergenza Covid-19, il tecnico incaricato aveva terminato i rilievi in merito ai flussi di traffico, alle situazioni di potenziale pericolo viabilistico, all’utilizzo dei parcheggi e alle barriere architettoniche. Elementi che ora l’Amministrazione Comunale intende sottoporre alla cittadinanza, anche al fine di valutare insieme ai residenti eventuali modifiche viabilistiche.

“L’emergenza sanitaria ci impone di ricorrere ad una partecipazione attraverso i canali digitali, ma come Amministrazione comunale riteniamo fondamentale, oltre che doveroso, porci in ascolto della cittadinanza su un tema chiave quale è la viabilità locale – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Viabilità – La relazione contiene già importanti proposte per risolvere problematiche cruciali per il nostro territorio, ai cittadini chiediamo di valutarle e, in un’ottica costruttiva, di farci avere il loro contributo. In modo del tutto trasparente, renderemo disponibili alla cittadinanza le proposte preliminari, le tavole di lavoro e la documentazione su cui poggiano le proposte di modifica viaria: alla scadenza dei 30 giorni procederemo con la valutazione delle proposte pervenute, per poi prepararci con l’iter istituzionale che prevede l’approvazione del PUT in Consiglio Comunale”.