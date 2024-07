Usmate Velate: scattano i sigilli al cantiere coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica

Scattano i sigilli al cantiere di via Villaggio dei Pini di Usmate Velate coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica. Il provvedimento è stato emesso nella giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, dal Tribunale di Monza.

Usmate Velate: scattano i sigilli al cantiere

I nastri rossi e bianchi sono stati affissi nel pomeriggio dalla Guardia di Finanza in esecuzione del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il terreno coinvolto, ricordiamo, è il primo su cui avevano messo gli occhi gli inquirenti e da cui era scattata poi la maxi inchiesta che, lo scorso aprile, ha portato all'arresto di nove persone tra cui l'ormai ex responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Usmate Velate.

La visita della Guardia di Finanza

Solo qualche ora prima, sempre nel pomeriggio di oggi, i finanzieri avevano fatto nuovamente visita agli uffici del Municipio, probabilmente alla ricerca di nuovi incartamenti da analizzare che potessero confermare quanto già finito sotto la lente d'ingrandimento prima di procedere con l'affissione dei sigilli.