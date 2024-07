Usmate Velate, sul "Caso De Sena" centrodestra all'attacco: "Sempre più ombre in Comune"

Il centrodestra di Usmate Velate fa subito sentire la propria voce sul "caso De Sena", chiedendo all'Amministrazione di fare chiarezza su quanto sta avvenendo in Comune dopo l'avviso di garanzia ricevuto dall'ex vicesindaco Pasquale De Sena.

"Caso De Sena", centrodestra all'attacco

De Sena, ricordiamo, è stato membro della Giunta del sindaco Lisa Mandelli nel corso dell'ultima legislatura, ma ha deciso di non ripresentarsi alle urne nella primavera scorsa dopo aver rotto ogni rapporto con la maggioranza di cui è stato parte e con cui era ormai entrato in conflitto nell'ultimo anno. Oggi, giovedì 4 luglio, la notizia che proprio l'ex vicesindaco è stato raggiunto da un avviso di garanzia:

“Apprendiamo dai giornali dell’avviso di garanzia recapitato all’ex vicesindaco di Usmate Velate in carica fino a lunedì scorso 1 luglio - recita la nota stampa diffusa dal centrodestra guidato da Stefano Vimercati e Vanessa Amati - Notifica che, a quanto si apprende dalla stampa, rientra nell’ambito delle indagini in corso sull’ex responsabile dell’ufficio tecnico finito in carcere. Un nuovo terremoto si abbatte così sul Municipio e getta ombre ancora più fitte su quello che accadeva negli uffici all’interno del Palazzo”.

"Come poteva la sindaca non sapere nulla?"

Nel mirino dell'opposizione anche il sindaco Mandelli, che secondo i consiglieri di centrodestra non potrebbe non essersi accorta di nulla; motivo per cui viene ora chiesto al primo cittadino di fare chiarezza su quanto sta accadendo in Comune:

“La sindaca Mandelli - che noi non riconosciamo tale in attesa del giudizio del ricorso al Tar - dirà ancora come sempre di non sapere nulla? Come quando arrivò la Finanza in Ufficio tecnico e in seguito venne arrestato il responsabile con cui collaborava da anni avendo lei le deleghe a lavori pubblici e urbanistica? Come può Mandelli non essersi accorta di nulla: né del suo braccio destro in Ufficio tecnico né di quello in giunta, ovvero il vicesindaco? La nostra ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ sapeva almeno di essere il sindaco di Usmate Velate a cui compete, tra l’altro, il controllo dell’operato dell’intero Comune specialmente di chi le siede a fianco?”

Di nuovo in aula?

La richiesta dei due gruppi consiliari guidati da Vimercati e Amati chiedono che il sindaco porti la questione in Consiglio comunale, proprio dove lunedì sera è andata in scena la prima seduta della legislatura tra polemiche e veleni, con il centrodestra che ha persino abbandonato l'aula dopo aver dichiarato di non riconoscere il ruolo del sindaco:

“Non sarebbe il caso che la sindaca del 50% più 43 voti convocasse un Consiglio comunale aperto e venisse in aula a riferire su quanto sta accadendo in Comune? Le ombre e gli interrogativi si moltiplicano e il Consiglio così come l’intera cittadinanza hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo”.

Insomma, l'estate è appena cominciata ma è già rovente.