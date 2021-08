Va a fare shopping guidando una Vespa rubata: finiti gli acquisti è scattata la denuncia. E' successo a Trezzo sull'Adda: a intercettare il 53enne è stata la Polizia Locale.

Vespa rubata a Bergamo

La Vespa era stata rubata a Bergamo. Due giorni dopo, il sistema di varchi elettronici del Comune di Trezzo ha segnalato la presenza della Vespa in giro per il paese. Il numero di targa, infatti, era stato inserito nella black list dei veicoli da attenzionare. E gli agenti della Locale, ricevuto l'alert, si sono messi alla ricerca del mezzo. E' stato trovato davanti a un negozio: l'uomo che lo guidava, un 53enne residente a Trezzo, era dentro a fare acquisti. Uscito, ha trovato le divise.

L'ammissione

Con nonchalance, ha ammesso di aver adocchiato la Vespa a Bergamo, in via Petrarca, e di essere salito in sella, approfittando del fatto che (a quanto pare) il proprietario avesse lasciato le chiavi inserite nel quadro.

