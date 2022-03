Va a fuoco (ancora) capannone abbandonato

Rogo

Ennesimo incendio a Carate, nel capannone dell'ex Bernini

Vigili del Fuoco in forze a Carate per l'ennesimo incendio all'interno di un capannone in disuso

L'allarme è scattato poco dopo le 18 di oggi, martedì 1 marzo, quando dall'immobile in disuso dell'ex Bernini di via Fiume sono state viste fiamme e fumo. Sul posto sono state inviate due autopompe del distaccamento di Seregno, autobotti del distaccamento di Carate, Desio e Bovisio, autoscale dalla sede Centrale e dal distaccamento di Carate. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, ma episodi di questo tipo non sono rari. L'ultimo incendio era, infatti, divampato il 29 novembre