Va a fuoco la cameretta, intervengono i pompieri

Le fiamme si sono sprigionate da una cameretta e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso che il rogo venisse ben presto contenuto

A fuoco una cameretta

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Meda nel primo pomeriggio di sabato. Intorno alle 13.30, infatti, da un'abitazione di viale Brianza è scattato l'allarme: in una cameretta (per cause ancora in fase di accertamento) era divampato un incendio. Sul posto sono prontamente interventi un carro soccorso di Lazzate e mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco di Seregno e Bovisio Masciago, oltre alle Forze dell'ordine. Fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato ferite tanto che non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale.