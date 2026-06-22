Va a fuoco un deposito di attrezzi, muoiono due gatti e degli uccelli

Vigili del fuoco in azione a Concorezzo dove, sabato pomeriggio, è scoppiato un rogo in un deposito di attrezzi

Il rogo

L’allarme è scattato poco dopo le 14, in via Pascoli per un incendio che ha interessato un cascinotto, adibito a ricovero attrezzi all’interno di un campo.

Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state impiegate l’APS (AutoPompaSerbatoio) di Vimercate, l’ABP (AutoBottePompa) e il Modulo boschivo dalla sede di Monza Centrale. Il tempestivo intervento ha consentito di contenere l’incendio, evitando la propagazione ad altre aree limitrofe ed ha permesso il salvataggio di un gatto che si trovava all’interno; purtroppo altri due gatti e qualche uccellino sono deceduti nel rogo.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.