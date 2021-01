Va a fuoco un’auto parcheggiata, accorsi i pompieri FOTOGALLERY

Va a fuoco un’auto parcheggiata, accorsi i pompieri. Le fiamme sono divampate alle 4,30 di oggi, giovedì 14 gennaio, in via Zara

Va a fuoco un’auto parcheggiata, accorsi i pompieri

Incendio poco prima dell’alba nel cortile privato di un’abitazione in via Zara, a Varedo. Un’autovettura parcheggiata ha preso fuoco. Dopo la chiamata al 112 si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Desio e Bovisio Masciago che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito

TORNA ALLA HOME