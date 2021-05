Incidente all’uscita della Statale 36: auto impatta contro una vettura ferma in panne. Ferite due persone: un giovane di 25 anni e una donna di 31. Nessuno in gravi condizioni. L’incidente ieri sera tra Desio e Seregno.

Incidente all’uscita della Statale 36: auto impatta contro una vettura ferma in panne

L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica 2 maggio, poco dopo le 22 all’altezza dell’uscita Cascina Aliprandi – Seregno Sud della Statale 36, in direzione Lecco. Coinvolte due autovetture, una utilitaria e una fuoristrada. In base ad una prima ricostruzione quest’ultima era ferma in panne per cause ancora da accertare, poco dopo l’uscita, quando è sopraggiunta la Panda su cui viaggiavano un 25enne e una donna di 31 anni che ha impattato contro il fuoristrada.

Sul posto si sono subito portati volontari della Croce verde di Lissone e della Croce rossa di Desio che hanno estratto conducente e passeggero dall’utilitaria. Fortunatamente le loro condizioni sono apparse fin da subito buone e dopo gli accertamenti del caso sia il giovane che la donna sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia stradale di Monza, intervenuta sul posto dopo l’incidente.