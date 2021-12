Al confine tra Desio e Cesano Maderno

L'automobilista ha perso il controllo del volante, ha invaso la corsia di marcia opposta e si è schiantato contro un palo.

Va fuori strada con l'auto, a Desio soccorsi attivati in codice rosso per un automobilista 50enne.

Va fuori strada con l'auto, 50enne in gravi condizioni

E' stato soccorso in codice rosso, il più grave dell'emergenza - urgenza, il 50enne che alle 12.15 di oggi, sabato 11 dicembre 2021, è finito fuori strada in via Per Binzago, la lunga arteria stradale che collega Desio a Cesano Maderno e si è schiantato contro un palo. L'uomo, che proveniva da Cesano Maderno e viaggiava in direzione di Desio, all'improvviso ha invaso la corsia opposta ed è finito fuori strada.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto proprio al confine tra i due territori comunali. Raggiunto da un'automedica e da una ambulanza della Croce Bianca, l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso dal personale del 118. Sul posto del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, al momento ancora impegnati in via Per Binzago per mettere in sicurezza la zona e ricostruire la dinamica dell'incidente.