Va in pensione lo storico edicolante della piazza

La storica edicola di piazza Marconi cambia proprietario: da 34 anni in mano a Pietro Spiezio, il chiosco passa a Silvio Battistello. Non solo un passaggio di consegna ma anche un cambio generazionale: Spiezio, 76 anni e Battistello, 43. Un’epoca che si chiude e una che è tutta in divenire. Così vogliamo immaginarci il futuro dell’edicola situato nel cuore di Nova Milanese, punto di riferimento per i novesi di tutte le età che da anni acquistano quotidiani, riviste, giornali locali o semplici figurine.

Il chiosco aprì nel 1987

“Lavoravo come piccolo imprenditore edile, quando nel 1987 ho voluto acquistare l’edicola per mia moglie, Carmela Celli – spiega Spiezio – A quei tempi pensavo solo di darle una mano ogni tanto, poi però è diventata il mio primo lavoro e la mia seconda casa”.

L’edicola è stata testimone di tutti i cambiamenti del centro città: “Inizialmente era di forma rettangolare ed era posizionata dove ora c’è la fontana – racconta lo storico edicolante – Poi per rifare la zona è stata spostata in piazza Gioia. Al termine dei lavori, è stata posizionata all’angolo con via Roma ed è diventata di forma ottagonale”.

“Una volta ho cacciato un ladro”

Spiezio ha trascorso tanti anni e momenti al suo interno: “Una volta, un ladro ha provato a rubarmi l’incasso, minacciandomi con un coltello – racconta – Ma io ero giovane e gliel’ho impedito, cacciandolo fuori a calci”. Ora, però, superati di gran lunga i settanta, è arrivato il momento della meritata pensione.

“Incrocio le dita per questa nuova esperienza”

L’attuale proprietario, infatti, è Silvio Battistello, novese doc. Trasferito solo di recente nella vicina Calderara, ha sempre vissuto e frequentato la città. “Era da anni che volevo mettermi in proprio – spiega – Mi piace che l’edicola sia in centro, è un buon punto di partenza”. Lavorerà al suo interno con l’aiuto della sua famiglia: “Mi daranno una mano i miei genitori e mia moglie – dice – Qui sono racchiusi i nostri sogni e le nostre speranze. Non posso che incrociare le dita per questa nuova esperienza”. Nel periodo iniziale il vecchio proprietario affiancherà il nuovo, per introdurlo al mondo dei giornali e delle riviste. “Ora, per me, è solo un piacere poter tramandare i consigli, sperando che possa portare avanti l’edicola e renderla migliore”, ha concluso Spiezio.

