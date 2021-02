Vaccinazione anti-Covid: a Camparada e Correzzana arriva un aiuto per gli anziani a effettuare la prenotazione. I cittadini over 80 possono rivolgersi alla farmacia “MCFarma” oppure alla cooperativa “San Rocco”.

Vaccinazione anti-Covid: a Camparada e Correzzana un aiuto per gli anziani

Da lunedì 15 febbraio il piano vaccinazioni anti Covid-19 in Lombardia è entrato nella seconda fase e si rivolge alle persone con più di 80 anni, che dunque possono manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale accedendo alla piattaforma digitale vaccinazionicovid.servizirl.it e inserendo i dati richiesti. Gli anziani che necessitano di un aiuto a espletare le procedure possono rivolgersi al proprio medico di base oppure anche due realtà molto attive sul territorio in questa delicata fase: la cooperativa “San Rocco” di Camparada e la farmacia “MCFarma” di Correzzana.

Il supporto di medici e volontari

La dottoressa Cristina della farmacia di Correzzama, sita nella piazzetta di via Kennedy, è disponibile a effettuare la procedura aiutando i cittadini anziani che necessitano di un supporto. Stesso discorso per i volontari della “San Rocco” di Camparada, reperibili in via Cacciatori 35 all’interno della sede del Circolino: anche loro forniranno un sostegno agli over 80 che richiederanno assistenza nella fasi di prenotazioni del vaccino.