Vaccinazioni anti Covid anche agli Istituti Clinici Zucchi. Sono iniziate questa mattina sia nella sede di Monza che in quella di Carate.

Vaccinazioni anti Covid anche agli Istituti Clinici Zucchi

È iniziata questa mattina, venerdì 8 gennaio, la somministrazione delle dosi del vaccino Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) per gli operatori degli Istituti Clinici Zucchi, sia a Monza sia a Carate Brianza.

600 le dosi a disposizione, provenienti dalla Asst Monza con il coordinamento della Ats della Brianza. Altissima l’adesione alla campagna vaccinale su base volontaria: quasi il 90% degli operatori infatti intende sottoporsi al vaccino.

Le somministrazioni procederanno 7 giorni su 7, dando priorità agli operatori più anziani e con maggiori fattori di rischio, sia per la loro storia clinica precedente sia per la loro mansione in ospedale.

A pieno regime gli Istituti Clinici Zucchi contano di riuscire a vaccinare 108 persone a Monza e 54 a Carate Brianza ogni giorno, concludendo così la campagna vaccinale in una decina di giorni.

Va specificato che tra dipendenti e collaboratori esterni (pulizie, mensa, studenti) frequentano gli Istituti Clinici Zucchi circa 1.300 persone.

La campagna vaccinale in Italia sta procedendo speditamente, al momento il portale del Ministero della Salute, dove è possibile vedere il dato in tempo reale, ci dice sono oltre 413mila le vaccinazioni eseguite nel nostro Paese; quasi 35mila in Lombardia (il 22,4% delle dosi ricevute).

