Vaccinazioni antinfluenzali 2020: dove e quando farle a Nova Milanese. L’Amministrazione comunale ha pubblicato il calendario dedicato alla somministrazione del vaccino agli Over 65.

Al via da metà novembre la campagna per la somministrazione del vaccino antinfluenzale a Nova Milanese. Per garantire distanziamento e maggiore sicurezza, l’Amministrazione comunale ha informato in queste ore i cittadini che la le vaccinazioni, quest’anno, saranno somministrate in collaborazione con i medici di famiglia, nelle palestre comunali.

Per i vaccini antinfluenzali per gli OVER 65, negli spazi messi a disposizione dal Comune di Nova Milanese, si procederà nei seguenti modi:

I pazienti over 65 dei medici Dr. Arosio, Fabbrica, Nicolussi e Pelegatta dovranno recarsi presso la scuola di via Novati dalle ore 8.30 alle ore 12.30 secondo le fasce cognome sotto elencate:

21 novembre (cognome dalla A alla L)

dalle 8.30 alle 9.30 i cognomi che iniziano per A/B

dalle 9.30 alle 10.30 i cognomi che iniziano per C/D

dalle 10.30 alle 11.30 i cognomi che iniziano per E/F/G

dalle 11.30 alle 12.30 i cognomi che iniziano per H/I/L

28 novembre (dalla M alla Z)

dalle 8.30 alle 9.30 i cognomi che iniziano per M/N

dalle 9.30 alle 10.30 i cognomi che iniziano per O/P/Q

dalle 10.30 alle 11.30 i cognomi che iniziano per R/S

dalle 11.30 alle 12.30 i cognomi che iniziano per T/U/V/Z

I pazienti over 65 dei medici dr. Aiello, Beretti, Brenno, Casa, Montefusco, Naddeo, Negretto, Paletta e Ruiu si dovranno recare presso la palestra della scuola media via Grandi, nei giorni 14, 21 e 28 novembre, dalle 8 alle 12.30, previo appuntamento telefonico. La prenotazione deve essere effettuata chiamando il numero: 035 0073333 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Informazioni utili

I cittadini interessati sono invitati a presentarsi poco prima dell’orario della prenotazione per evitare assembramenti. Inoltre possono accedere ai locali esclusivamente i pazienti ed, eventualmente, gli accompagnatori

di pazienti non autosufficienti. E’ consigliato presentarsi con abbigliamento comodo per agevolare e velocizzare il momento del vaccino.

