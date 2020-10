Vaccinazioni antinfluenzali: quest’anno, a Cesano Maderno, si faranno al Disarò.

Vaccinazioni antinfluenzali in auditorium

L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha deciso di mettere a disposizione dei ventidue medici di base della città l’auditorium Disarò per somministrare il vaccino ed evitare code e accalcamenti negli ambulatori privati. Qualche settimana fa l’Agenzia di tutela della salute aveva inviato una lettera ai sindaci per chiedere di individuare spazi pubblici che consentissero le vaccinazioni antinfluenzali in sicurezza. Con il persistere dello stato di emergenza legato al Covid-19, molti studi medici non sono infatti adatti per una campagna a tappeto che deve assicurare il necessario distanziamento.

Il sopralluogo in auditorium

Il sindaco Maurilio Longhin ha messo a disposizione l’auditorium del centro città. Una decisione presa insieme ai medici di famiglia, con cui ieri, sabato 17 ottobre 2020, ha effettuato un sopralluogo. Entro mercoledì il Comune raccoglierà le adesioni di tutti i professionisti. “Quindi i medici si coordineranno tra di loro per organizzare al meglio la campagna vaccinale quando Ats darà loro disposizioni” spiega Longhin. Protezione Civile e Croce Bianca hanno dato la loro disponibilità a presenziare all’auditorium per controllare gli accessi.

