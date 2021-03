Vaccini per il personale scolastico: oltre 117mila prenotazioni. Campagna partita ufficialmente anche per chi lavora nei centri di formazione professionale.

Sono oltre 117.000 le prenotazioni del personale scolastico statale per accedere alla campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia. Il dato è stato reso noto ieri in un tweet dall’assessore regionale all’Istruzione Fabrizio Sala con un breve commento: “Ottimo risultato”.

Ricordiamo che la campagna vaccinale per il personale scolastico statale partirà lunedì 8 marzo. Sempre ieri l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli ha dato notizia dell’avvio ufficiale della campagna vaccinale anti Covid dedicata al personale dei centri di formazione professionale.

Anche per chi lavora nei Centri di formazione professionale

“Dopo aver terminato la raccolta dei dati necessari – ha dichiarato l’assessore – siamo in grado di aprire anche al personale dei Centri di formazione professionale la possibilità di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid. E’ un risultato importante raggiunto in brevissimo tempo anche grazie ad una efficace collaborazione con l’assessorato al Welfare”.

Da ieri pomeriggio tutti i dipendenti e i collaboratori degli enti lombardi potranno registrarsi sul portale https://vaccinazionicovid. servizirl.it/.

“Mi auguro – ha concluso Rizzoli – che vi sia una piena e convinta adesione di tutti i lavoratori a quali, peraltro, invio il mio rinnovato sentimento di stima e gratitudine per il lavoro eccezionale che stanno facendo con le decine di migliaia di studenti iscritti nei loro percorsi. Ricordo, infatti, che la formazione professionale lombarda non si è mai fermata e, anzi, ha continuato a svolgere in modo egregio la propria attività”.