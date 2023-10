Valassina teatro di due incidenti

Due incidenti hanno caratterizzato la nottata lungo la Valassina: alla fine si sono registrati 4 feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni

I sinistri lungo la Valassina

Il primo incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza di domenica. Lungo la Ss36, precisamente sulla rampa d'accesso Lissone ovest Desio Sud, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto 3 autovetture.

Sul posto per soccorrere la persone coinvolte e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata inviata l'APS (Autopompa serbatoio) dal distaccamento di Desio e Lissone congiuntamente al loro carro fiamma, mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali, oltre a due ambulanze, un'automedica e la Polizia Stradale: coinvolte sono state tre ragazze di 23 anni e una donna di 49, che sono poi state portate per accertamenti agli ospedali di Desio e al Policlinico di Monza

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il secondo intervento