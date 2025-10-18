Vandali a scuola a Carate Brianza, danni per oltre tremila euro

Sono costati oltre tremila euro alla collettività i danni causati dal raid vandalico consumato da ignoti a fine agosto all’interno della palestra del plesso della scuola primaria «Gian Domenico Romagnosi» di via Mazzini a Carate Brianza.

L’intrusione nella palestra delle Romagnosi a Carate Brianza

In seguito all’intrusione, scoperta tra il 25 e il 27 agosto scorso, erano andate distrutte la vetrata della palestra e un vetro della finestra dello spogliatoio, ma il danno più ingente lo aveva causato lo svuotamento di due interi estintori a polvere sul pavimento della palestra all’interno dei locali scolastici.

La scorsa settimana gli uffici comunali hanno disposto con determina l’affidamento dei lavori di pulizia e ripristino che sono stati effettuati dalla ditta «Ferrari Service» di Carugo per un importo complessivo di 5.368 euro.

Di questi ben tremila si sono resi necessari, appunto, per la sistemazione e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di agibilità dei locali della scuola di via Mazzini pesantemente danneggiati dai vandali.

La conta dei danni

Un danno non di poco conto, come ha confermato al giornale l’assessore ai Lavori pubblici di Carate Brianza, Rossella Pozzi (Fratelli d’Italia) intervenuta per il sopralluogo insieme ai tecnici del Comune e al personale dell’istituto comprensivo statale.

La rimanete parte dell’impegno di spesa verrà invece impiegato per la pulizia degli spazi del plesso della scuola primaria Ida Taverna Borromeo di via Montello a Costa Lambro, dove è reso necessario procedere con interventi straordinari delle aree interessate dal cantiere (ancora da ultimare) per l’adeguamento sismico e statico delle strutture. La pulizia ha riguardato in particolare gli ambienti comuni, i percorsi di accesso e tutte le superfici soggette a deposito di polveri e residui di lavorazione.