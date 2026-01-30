Stabile comunale

Vandali a Villa Borgia: scritte e disegni osceni sui muri

Imbrattato con la vernice il passaggio pedonale che conduce a piazza Pertini. Il sindaco: "Ho fatto denuncia, troveremo i responsabili".

Usmate Velate · 30/01/2026 alle 14:12

Scritte e disegni osceni sui muri di Villa Borgia, a Usmate Velate.

Un vergognoso atto vandalico messo a segno nei giorni scorsi ai danni di un’ala dello storico stabile comunale che ospita tra le altre cose la sala del Consiglio comunale e la sede della biblioteca civica.

Insulti e disegni osceni con la vernice

Ignoti sono entrati in azione, armati di bombolette di vernice spray, imbrattando i muri del passaggio pedonale che porta verso piazza Pertini e dove si trova l’attuale sede cittadina del Cai.

Il sindaco: “Fatti gravi, presentata denuncia per dare un volto ai responsabili”

A darne notizia è stata la stessa Amministrazione comunale:

“I fatti accaduti sono gravi e sono il segno di una totale mancanza di rispetto del patrimonio pubblico e del bene comune – hanno commentato il sindaco Lisa Mandelli e e l’assessore alla Sicurezza Luisa Mazzuconi – Gli ignoti autori delle scritte hanno colpito uno degli angoli più belli del nostro Comune che portano alla piazza Pertini e a Villa Borgia. Uno sfregio a cui il Comune di ha risposto presentando denuncia con l’obiettivo di dare un volto ai responsabili”.

Le scritte comparse sui muri

