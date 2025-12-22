Vandali al centro sportivo Boffi, incendiano alcuni container

Vandali in azione sabato sera, 20 dicembre, a Paina di Giussano: a fuoco alcuni container presenti al centro sportivo Aldo Boffi, dove da qualche settimana sono iniziati i lavori per la riqualificazione. Diverse squadre di pompieri sono intervenute per domare le fiamme.

A fuoco alcuni container

Ennesimo episodio di vandalismo al centro sportivo Aldo Boffi di Paina di Giussano, sabato sera, 20 dicembre. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute presso la struttura di via Tagliamento, in disuso da anni, per un incendio che ha coinvolto alcuni container presenti all’interno della struttura.

Grande mobilitazione in via Tagliamento

Il rogo è stato domato rapidamente, evitando ulteriori danni alle strutture vicine. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. In posto erano presenti due APS, un’autobotte, un’autoscala e un carro soccorso. Presenti anche personale AREU e forze dell’ordine.