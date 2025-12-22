Vandali al centro sportivo Boffi, incendiano alcuni container

Vandali in azione sabato sera, 20 dicembre, a Paina di Giussano: a fuoco alcuni container presenti al centro sportivo Aldo Boffi, dove da qualche settimana sono iniziati i lavori per la riqualificazione. Diverse squadre di pompieri sono intervenute per domare le fiamme.
A fuoco alcuni container
Ennesimo episodio di vandalismo al centro sportivo Aldo Boffi di Paina di Giussano, sabato sera, 20 dicembre. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute presso la struttura di via Tagliamento, in disuso da anni, per un incendio che ha coinvolto alcuni container presenti all’interno della struttura.