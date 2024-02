Raid dei vandali, danneggiate le auto in sosta

Scorribanda dei vandali in zona Fuin a Seregno nei giorni scorsi, durante le ore notturne. Ignoti hanno preso di mira numerose auto in sosta, alle quali sono stati tagliati gli pneumatici e, in alcuni casi, distrutti i finestrini.

Vandali danneggiano le auto in sosta

I gravi danneggiamenti si sono verificati nel parcheggio in fondo a via Sondrio, dove sono state bucate le gomme di sette vetture di proprietà dei residenti. In alcuni casi tutte e quattro, come ai danni di una Fiat Panda. Ma la banda, nella stessa notte, ha colpito anche in fondo a via Lanzone da Corte, la strada a fondo cieco a ridosso del parco comunale della Madonna della Campagna: qui sono state vandalizzate tre auto, una delle quali con il finestrino in frantumi. In un caso sarebbero stati tagliati anche i sedili, imbrattati con feci umane, ma è una notizia in attesa di conferma.

Nella zona visti dei giovanissimi

I residenti si sono accorti del raid l’indomani mattina. Qualcuno nel corso della notte ha visto nella zona un gruppo di giovanissimi, altri hanno sentito alcuni botti, ma si pensava che fossero petardi. Fatti analoghi erano capitati a metà della scorsa settimana a Lissone, con decine di veicoli sfasciati da ignoti fra via Di Vittorio e via Conti. In quel caso i teppisti avrebbero usato mazze e taglierini: le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili degli episodi più recenti in Brianza.

