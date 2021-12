A Seveso

Vandali in azione al presepe di via Zara. Statuine rotte e spostate dopo l'allestimento della Natività da parte del comitato folcloristico.

Presepe in via Zara

Come da tradizioni da oltre 20 anni, il comitato folcloristico di via Zara a Seveso, ha voluto realizzare il suo presepe nello spazio verde presente all'ingresso del sottopasso pedonale. Nelle scorse settimane i volontari si sono attivati per allestire e preparare il tutto e sabato pomeriggio hanno concluso l'allestimento con la Natività, i pastori, le pecore e tante altre statuine. Un presepe diverso da quello degli anni scorsi, che vedeva anche la presenza di un piccolo ruscello, ma statue e luci non mancano di certo.

Vandali in azione

Sono bastate però solo poche ore ai vandali per entrare in azione. Già in passato infatti il presepe era stato oggetto di vandalismo, con statuite rotte o spostate. E anche in questo caso la situazione si è ripetuta. Non si tratta appunto della prima volta, sia in via Zara che in generale, dato che anni fa anche il presepe allestito sul sagrato della chiesa venne distrutto completamente. In questo caso i danni sono stati fortunatamente inferiori.