Vandali bruciano un carrello del supermercato

Attimi di paura ieri, domenica, a Nova Milanese quando dei ragazzi hanno dato fuoco ad un carrello del supermercato: sul posto i pompieri di Desio.

A fuoco un carrello del supermercato

Attimi di paura a Nova Milanese nel pomeriggio di ieri, domenica 19 novembre. Nel parcheggio di un supermercato di via Brodolini, dei ragazzi, probabilmente un paio, hanno appiccato del fuoco ad un carrello della spesa nel parcheggio del punto vendita e poi sono scappati. Erano da poco passate le 17 e immediato è stato l'allarme.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Desio

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Desio che hanno provveduto a spegnere il rogo, fortunatamente di dimensioni ridotte. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta e ferita. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto sono intervenuti anche i soccorsi. I ragazzi che hanno appiccato il fuoco sono scappati, ma le telecamere del supermercato potrebbero averli individuati. Non è la prima volta che in via Brodolini si verifica un episodio simile: quest'estate alcuni vandali avevano preso di mira la casetta dell'acqua nel parcheggio del centro sportivo. Niente utilizzo del fuoco, ma la casetta rimase fuori uso per parecchi giorni prima di essere sistemata.