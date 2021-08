Vandali danneggiano l'installazione del Palio: "E' un affronto alla città"

Vandali danneggiato una delle installazioni del Palio, l'amarezza del presidente dell'associazione, Andrea Orsi: "E' un affronto alla città".

Vandali danneggiano l'installazione del Palio

Giusto il tempo di posizionarla e già è stata vandalizzata e distrutta in mille pezzi. A essere presa di mira, domenica sera, una delle «Briciole di Palio», le installazioni in polistirolo raffiguranti i giochi che in questo periodo, se non ci fosse stata la pandemia, avrebbero coinvolto le contrade. Sagome che rappresentano, tra le varie prove, il tiro alla fune, la staffetta e anche la gara con le macchinine, posizionate dagli organizzatori in vari punti della città con l’intenzione di far rivivere il clima dei giochi, offrendo un’alternativa al Palio tradizionale che a causa dell’emergenza sanitaria non si potrà svolgere. «Sarà divertente scovare delle figure colorate per Meda», aveva detto lo staff dell’associazione Palio, lanciando un invito: «Fate la foto, postatela nelle storie e taggateci @paliodimeda, vi reposteremo».

Un’iniziativa programmata per questa settimana, da ieri, 30 agosto, al 4 settembre. E quindi domenica già le installazioni colorate sono «spuntate» in città, per dare il via all’originale iniziativa.

Il presidente Andrea Orsi: "Non ho parole, è un affronto al Palio e alla città"

Ed è stata tanta l’amarezza, domenica intorno alle 23.30, quando ci si è accorti che l’installazione posizionata in via Indipendenza, all’ingresso del sottopasso pedonale, era sparita. La rabbia è cresciuta quando nei Giardini Franco Fusetti, dietro la scuola Traversi, sono stati trovati dei pezzi di polistirolo, segno che la sagoma non solo era stata rubata ma anche danneggiata.

Durissima la reazione di Andrea Orsi, presidente dell’associazione Palio: «Non ho parole. Non si tratta di una bravata, ma di un vero e proprio affronto al Palio e alla città perché è un gesto che va a colpire qualcosa che è stato fatto per il bene della comunità». E’ deciso ad andare fino in fondo, sporgendo denuncia: «Abbiamo già nomi e cognomi di chi è stato, ci sono le telecamere che li inchiodano. E’ un atto di vandalismo che va condannato. Tra l’altro è stato fatto di notte e non di giorno, in modo codardo. Forse i responsabili pensavano di non essere immortalati e di farla franca».

Servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 31 agosto 2021.