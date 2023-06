Vandali distruggono di nuovo l’area feste

Area delle feste di via Monfalcone ad Albiate devastata pare persino con l’ausilio di rudimentali bombe carta.

Un residente esasperato dalla situazione lo scorso sabato mattina ha contattato la redazione del nostro settimanale per denunciare con sdegno cosa accaduto la serata precedente.

«Non abbiamo più parole per quanto ormai succede da tempo - ha esordito l’albiatese, precedentemente residente a Seregno, che ha, però, preferito mantenere l’anonimato per questioni di sicurezza - Da quando sono finite le scuole la situazione è degenerata. Gruppi di ragazzi, minorenni e non, visto che molti arrivano con le auto, bivaccano fino all’alba gridando e arrecando fastidio a chi vive in zona. Il tutto fino all’epilogo che ha visto l’esplosione di quelle che potrebbero essere bombe carta. I risultati sabato erano visibili agli occhi di tutti ... ».