Vandali imbrattano i Giardini Padani

Imbrattati con scritte rosse gli arredi dei Giardini Padani a Biassono. Il sindaco, Luciano Casiraghi, chiede ai responsabili di uscire allo scoperto.

Imbrattati i Giardini Padani

"Un atto vergognoso e offensivo che danneggia il patrimonio pubblico. Invito i responsabili a presentarsi al più presto presso il mio ufficio o presso la caserma dei carabinieri" l'appello del sindaco di Biassono che nel frattempo ha presentato denuncia contro ignoti presso la Stazione di Biassono per l'atto vandalico messo a segno presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì ai danni dell'area attrezzata a giardino pubblico con giochi per bambini. "Quanto successo nella notte a una parte del nostro patrimonio pubblico da parte di qualche buontempone maleducato è qualcosa di vergognoso e offensivo nei confronti di tutta la nostra comunità" sottolinea il borgomastro.

Appello ai responsabili

"Invito fermamente i responsabili a farsi avanti, presentandosi al più presto nel mio ufficio o dai carabinieri, e allo stesso tempo invito le famiglie di questi ragazzi che frequentano la sera o nei weekend i Giardini Padani a convincere quest’ultimi ad assumersi le proprie responsabilità affinché possano venire da me per trovare una soluzione all’accaduto - afferma il sindaco - Diversamente auspico che i responsabili possano essere rintracciati e paghino fino all’ultimo centesimo i danni arrecati al patrimonio pubblico. Se coloro che hanno fatto questo gesto si recheranno dal sottoscritto, si potrà trovare insieme una soluzione per rimediare all'accaduto, ad esempio un periodo di lavori socialmente utili verso il Comune. Ciò per far comprendere il comportamento sbagliato che si è avuto. In caso contrario, se le indagini dei carabinieri a seguito della mia denuncia porteranno all'individuazione dei vandali, gli stessi si assumeranno le proprie responsabilità davanti alla legge".