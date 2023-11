Vandali in azione al palaghiaccio, rubano e danneggiano la struttura

La pista di ghiaccio coperta, inaugurata a Giussano la scorsa domenica 19 novembre è già stata "saccheggiata" dai vandali. Rubati il registratore di cassa e diversi macchinari.

Furti e danneggiamenti

Furti e danneggiamenti alla pista di pattinaggio di Giussano. A pochi giorni dall'inaugurazione della struttura, avvenuta domenica 19 novembre, i vandali sono entrati in azione rubando il registratore di cassa, la macchinetta per fare lo zucchero filato, quella per preparare le crepe e poi caramelle e dolci, bottigliette d’acqua, in vendita nella casetta di legno che si trova all'interno del palatenda e pure una una cassettina per le monetine.

Hanno distrutto la porta e sono entrati di sera

È successo tutto nella serata di mercoledì: qualcuno ha distrutto la porta di legno e ha arraffato ciò che poteva buttando tutto all'aria nella struttura posizionata nel parco urbano Oriana Fallaci. La copertura messa a disposizione del Comune, oltre a consentire l’uso anche con il cattivo tempo, avrebbe dovuto rappresentare pure un deterrente a certi episodi di vandalismo, che lo scorso anno si erano verificati nei pressi della pista di pattinaggio. Ma a quanto pare non è stato così.

L'assessore

«Già l'anno scorso ci avevano provato, senza pero' riuscirci, questa volta pensavamo che con la struttura coperta fosse un pericolo evitabile, ma non è stato così - ha commentato amareggiata l'assessore alla sicurezza, Paola Ceppi - Spiace molto perché i ragazzi che gestiscono l'impianto si sono impegnati molto per allestire una bella struttura che è molto attrattiva per bambini e giovani. I titolari ora, dopo quanto successo, hanno deciso di installare delle telecamere all’interno, sperando di evitare cosi altri spiacevoli episodi. Il gruppetto che è entrato in azione oltre ad aver rubato diversi macchinari per preparare dolci, si è portato via anche la cassa, che ovviamente era vuota. Hanno poi procurato parecchi danni».

Saranno installate telecamere interne

In più occasioni i carabinieri, lo scorso anno, erano usciti dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona, per allontanare gruppetti di ragazzini che cercavano di entrare nella pista. L’impianto ora sarà video sorvegliato, anche all'interno, e si spera che certi episodi non si ripetano più.