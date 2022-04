Vandali in Comune: danno fuoco all'auto della Polizia locale

Verano

"Un gesto stupido", l'ha definito il sindaco. Le telecamere hanno ripreso tutto

Grave atto vandalico, sabato sera vicino al Municipio: in fiamme una vettura del Comune

E' successo sabato

Erano circa le 21.30 di sabato 2 aprile, quando Carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate in via Sauro, direttamente all'ingresso del Palazzo comunale. Una vettura in uso agli agenti della Polizia locale è bruciata. Qualcuno ha gettato della benzina o dell'alcool sulla parte anteriore dell'auto. Le fiamme hanno divorato velocemente tutta la carrozzeria.

Un "gesto stupido" l'ha definito il sindaco

"E' stato un gesto stupido - ha commentato subito il primo cittadino Samuele Consonni - fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo danni materiali. Sono già state fornite le immagini delle telecamere di sicurezza ai Carabinieri. E' chiaro che, filmati alla mano, faremo il possibile affinchè il colpevole non rimanga impunito".