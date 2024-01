Vandali scatenati a Bellusco: distrutti l'allestimento natalizio della Pro Loco e un cassonetto per la raccolta degli indumenti. Le Forze dell'ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai colpevoli.

Due notti all'insegna della vergogna e dei vandalismi. Sono quelle vissute da Bellusco, a causa del comportamento di alcuni incivili. Tra la notte di Capodanno e quella appena trascorsa, infatti, ignoti hanno fatto esplodere prima un cassonetto per la raccolta degli indumenti, quindi hanno distrutto l'allestimento natalizio donato al paese dai volontari della Pro Loco. Un comportamento vergognoso, che verrà sanzionato dalle Forze dell'ordine. I Carabinieri di Bellusco e il corpo di Polizia locale Brianza Est stanno infatti vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare, e sanzionare, i colpevoli.

"Il nuovo anno è, purtroppo, iniziato con un duplice spiacevole fatto su cui intendiamo fare piena luce, individuare i responsabili e far sì che si prendano la responsabilità di quanto commesso - spiega il corpo di Polizia locale Brianza Est - Come Polizia Locale, stiamo indagando sui deplorevoli fatti avvenuti la notte di Capodanno e ripetutisi la notte scorsa, entrambi in Piazza Kennedy. Qui, come si deduce dalle immagini di videosorveglianza già al vaglio della Polizia Locale, alcuni ragazzi hanno volontariamente distrutto l'allestimento natalizio realizzato dai volontari della Pro Loco. Non soddisfatti di quanto commesso, hanno altresì vandalizzato un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati solidali".

"Quanto commesso, oltre alla sottovalutazione del pericolo creato per se stessi e per gli altri, denota l’assoluta mancanza di rispetto del lavoro altrui e del senso di comunità - continua il Comando - In accordo col Sindaco Mauro Colombo, i fatti sono stati denunciati alle Forze dell'ordine. Le immagini di sorveglianza hanno compiuto, pienamente, il loro dovere: stiamo lavorando in sinergia con le altre Forze dell’ordine per individuare i colpevoli nei confronti dei quali il Comune procederà per tutelare il bene comune. L’Amministrazione Comunale, e tutti i cittadini che hanno a cuore Bellusco, non possono tollerare simili episodi".