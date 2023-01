Vandalismi di Capodanno, il sindaco sporge denuncia

Vandalismi e danneggiamenti di Capodanno, il sindaco di Lentate sporge denuncia ai Carabinieri.

Vandalismi di Capodanno, danni in piazza Roma

Il primo cittadino Laura Ferrari è decisa a non farla passare liscia ai responsabili dei danneggiamenti in piazza Roma. Nella notte di San Silvestro, infatti, ignoti hanno fatto scoppiare botti e petardi nell'area di via Roma più volte balzata alle cronache per gesti di inciviltà ed episodi di microcriminalità.

Esagerano con i festeggiamenti e rompono scalino e muretto

Hanno però esagerato con i festeggiamenti, causando danni a uno scalino e a un muretto: alcune porzioni di questi beni comunali si sono infatti frantumate.

Il sindaco sporge denuncia

Un episodio che non è passato inosservato ed è stato segnalato anche dai Demes da fa, il gruppo di volontari che si occupa di tenere pulito il paese, raccogliendo i rifiuti abbandonati dagli incivili. E il sindaco non si è limitato a condannare duramente il gesto, ma è intenzionato a rintracciare e punire i responsabili: "Mi sembra giusto non accettare passivamente quello che è accaduto". Lunedì pomeriggio, 2 gennaio, ha infatti sporto denuncia ai Carabinieri.

