Vandalismo in Comune, sasso distrugge l'ingresso

Seregno

Con un sampietrino provocato un grosso foro e gravi danni alla porta in vetro di Palazzo Landriani. Sul posto la Polizia Locale per le indagini.

A Seregno vandalismo in Comune. Un sasso scagliato contro l'ingresso di Palazzo Landriani ha distrutto il vetro della porta centrale della sede di rappresentanza del Comune di Seregno. L'episodio ad opera di ignoti dopo le 15.30.

Sasso distrugge la porta del Comune

Grave episodio nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, a Palazzo Landriani, sede di rappresentanza del Comune. Ignoti hanno scagliato un sampietrino contro la porta centrale in vetro del palazzo, provocando un vistoso foro a mezza altezza e gravi danni alla vetrata. Un passante si è accorto del danneggiamento e ha avvertito le forze dell'ordine. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale.

Le indagini per il vandalismo

Al momento sembra esclusa l'ipotesi di un tentativo di intrusione, ma si sarebbe trattato di un atto vandalico contro il palazzo comunale. Allo sviluppo delle indagini potrebbero essere utili i filmati del servizio di videosorveglianza comunale, le cui telecamere illuminano piazza Martiri della Libertà. Anche le telecamere private della banca adiacente potrebbero fornire qualche indicazione nel tentativo di risalire al responsabile, ammesso che non siano più di uno. Al momento dei fatti all'interno di Palazzo Landriani erano presenti soltanto il segretario comunale, il responsabile della comunicazione e un'addetta delle pulizie, ma nessuno si è accorto dell'accaduto. Proprio per scongiurare fenomeni di microcriminalità, in centro sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine.