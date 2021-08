Vandalizzata la Madonnina, la comunità novese risponde con la preghiera. Ieri sera, martedì 3 agosto, i fedeli si sono riuniti alla grotta di via Rimembranze per recitare insieme il Rosario, don Luigi chiede più controlli

Ancora un atto di vandalismo ai danni di una Madonnina a Nova Milanese. Dopo l'oltraggio di tre anni fa alla statuetta della Vergine nel parco Vertua, stavolta è toccato alla Madonna custodita nella grotta di via Rimembranze. Nella notte tra lunedì e martedì, qualche ignoto ha prelevato la statuetta per romperla e poi abbandonarla a terra

Il Rosario alla grotta di via Rimembranze

Ieri mattina, martedì 3 agosto, la brutta sorpresa. La comunità pastorale San Grato ha reagito al deplorevole geto stingendosi in preghiera. Ieri sera numerosi fedeli si sono radunati alla grotta di via Rimembranze per recitare il Rosario insieme a don Luigi Caimi, che ritiene sia stata opera di qualche giovane dedito a passatempi poco edificanti. Al momento di preghiera era presente anche il sindaco Fabrizio Pagani.

"Gesti gratuiti di maleducazione"

"Sono gesti gratuiti di maleducazione - ha commentato don Luigi - tuttavia quanto successo ci ha dato l'occasione di riunirci in preghiera per i ragazzi che hanno commesso questo atto". Il parroco però ha fatto riferimento a una situazione difficile a livello generale e ha chiesto più controlli: "Il disagio di questi giovani va al di là di quanto fatto alla statua della Madonna, bisognerà creare qualche deterrente per evitare che si creino grossi assembramenti sui gradini della chiesa o davanti al centro parrocchiale, anche posizionando qualche telecamera". La Madonnina comunque è già tornata al suo posto. "ll giorno stesso alcuni volontari si sono dati da fare per ripararla" ha ricordato don Luigi. La statuetta nella grotta di via Rimembranze in passato era già stata dannegiata dai vandali.