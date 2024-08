Vandalizzata la panchina rossa del parco

Vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne all’interno del parco di piazza Cavour a Meda.

A Meda vandali in azione, danneggiata la panchina rossa

Una residente della zona ha ritrovato la panchina rossa capovolta, con i listelli danneggiati, e ha subito allertato la consigliera comunale Rina Del Pero. La capogruppo di Polo Civico per Meda ha presentato formale denuncia ai Carabinieri. Informata anche la Polizia Locale. "Chi credono di intimorire? Solo nelle tenebre agiscono i vigliacchi – commenta Rina Del Pero – Daremo nuova dignità alla panchina rossa perché ci sono cittadini disponibili a collaborare, non solo a parole, per la manutenzione di questo parco, e non solo per la pulizia del verde".

La ripareranno i ragazzi del Rione Belgora

La panchina è stata affidata alle cure dei ragazzi del Rione Belgora, che penseranno a ripararla. La panchina rossa, posizionata nel novembre 2021 sotto i portici dei negozi in piazza Cavour, è nel parco da un anno. Era stata spostata lì per metterla al riparo da vandali e incivili. Sui listelli dell’arredo una frase tratta dal Talmud, il testo sacro dell’ebraismo: "State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata".