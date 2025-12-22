L'episodio è stato denunciato da Fiorenzo Mandelli, che in passato era stato custode del santuario presente sul territorio di Cornate d'Adda

Un gesto senza senso, atto solo a deturpare un luogo tra i più belli di tutta la valle dell’Adda. Ma non solo, perchè quanto accaduto è un vero e proprio attacco alla cultura e alla storia del territorio.

Vandalizzata la statua di Leonardo alla Rocchetta

Alcuni ignoti hanno infatti vandalizzato la statua di Leonardo da Vinci che si trova proprio fuori dal Santuario della Madonna della Rocchetta di Cornate d’Adda, nella frazione di Porto, tranciando un braccio ed una delle pergamene che portava il Genio Universale.

Al momento non è ancora dato sapersi con precisione quando sono accaduti i fatti, ma molto probabilmente l’azione è avvenuta nel corso del weekend.

A lanciare l’allarme è stato il cavalier Fiorenzo Mandelli, che in passato e per diversi anni era stato il custode del santuario, oltre che il promotore della posa della statua del Genio Toscano, avvenuta nel 2019 in occasione dei 500 anni dalla morte di Da Vinci. Mandelli oltre a rendere noto l’accaduto si è lasciato andare ad una lunga ed amara considerazione contro queste persone.

L’amara considerazione