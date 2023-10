I campi da bocce di via Asti nel parco della Porada di Seregno presi di mira dai teppisti. Di recente ignoti hanno tagliato i tappeti sintetici e i campi sono pressoché inutilizzabili, per il dispiacere dei numerosi frequentatori.

Vandalizzati i campi da bocce alla Porada

Presi di mira dai teppisti i due campi da bocce in via Asti, all'ingresso del parco 2 Giugno alla Porada. Ignoti, probabilmente durante le ore notturne, hanno praticato diversi tagli sui tappeti sintetici, inoltre sulle piste sono stati creati dei buchi che rendono pressoché inutilizzabile la struttura comunale. I danneggiamenti, secondo quanto riferiscono i giocatori, si verificano con frequenza già dallo scorso mese di agosto. Gli appassionati, in prevalenza anziani e pensionati, hanno già avvertito e denunciato i ripetuti vandalismi alla Polizia Locale.

I danni denunciati alla Polizia Locale

Gli agenti del Comando locale, dopo i sopralluoghi, hanno preso atto della situazione ma, purtroppo, i danneggiamenti non si sono fermati. Giovedì della scorsa settimana un’altra spiacevole sorpresa: gli appassionati bocciofili hanno scoperto il furto degli orologi segnapunti, inoltre è stata divelta una parte della recinzione che divide i due campi da gioco.

Alcuni dei giocatori abituali avanzano qualche sospetto sui responsabili delle scorribande, ma non ci sono fatti e circostanze precisi sull'accaduto durante i mesi scorsi. Forse potrebbe trattarsi di una "ripicca" dopo un diverbio durante una delle frequenti partite fra gli appassionati. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana e in versione digitale.