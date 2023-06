Vandalizzati due pulmini della Croce d'argento di Limbiate. A uno sono stati spaccati i vetri, all'altro rubati gli gli estintori. Portate via anche due bombole di ossigeno

Un pulmino con i vetri posteriori spaccati, un altro derubato degli estintori. Portate via anche un paio di bombole dell’ossigeno.

E’ il triste bilancio del raid vandalico ai danni dei mezzi della Croce d’argento di Limbiate che si è consumato nel fine settimana. I due veicoli, utilizzati dai volontari per il trasporto dei disabili, si trovavano nel parcheggio accanto alla sede dell’associazione, all’ingresso dell’ex ospedale Antonini di Mombello, in via Monte Grappa.

E' successo nel fine settimana

I vandali sono entrati in azione nel weekend ma non è chiaro in quale momento sia successo. I pulmini sono stati parcheggiata venerdì pomeriggio, a conclusione del consueto servizio, poi ieri mattina, lunedì, la spiacevole sorpresa.

"Il volontario di turno è salito su un pulmino alle 6,30 e mentre metteva in moto ha notato che c’erano i vetri posteriori spaccati. Poi si è accorto che l’altro pulmino era stato aperto e mancavano gli estintori – ha raccontato il presidente Paolo Casati – inoltre è stato forzato un armadio dove teniamo le bombole dell’ossigeno che utilizziamo sulle ambulanze e ne sono state rubate due".

Disagi per i servizi

A causa del danno i militi hanno dovuto cercare di riorganizzarsi in fretta per riuscire comunque a svolgere i servizi programmati, anche se non è stato per niente facile.

"Oltre al danno, quel che dispiace di più è che questo gesto penalizza il servizio per i disabili – ha notato il presidente – adesso vedremo quanto tempo ci vorrà per sistemare i vetri".

Già un mese fa un mezzo della Croce d’argento era stato vandalizzato ma non veniva più utilizzato da tempo ed è stato poi demolito.