Raid notturno al parco Don Gnocchi, vandalizzato il Monumento agli Alpini Caduti di Cornate. La rabbia delle Penne Nere: "Non è la prima volta, serve maggiore controllo".

Ancora un boccone amaro per il Gruppo Alpini di Cornate. La sezione locale delle Penne Nere, infatti, questa mattina (giovedì 28 ottobre 2021) si è svegliata con una brutta sorpresa: il Monumento agli Alpini Caduti nelle Guerre Mondiali è stato nuovamente vandalizzato. Il Monumento, installato all'interno nel parco Don Gnocchi di via Ambrosoli, è stato oggetto di un raid notturno compiuto da ignoti.

"Purtroppo non è la prima volta che si verifica qualcosa del genere - spiega il capogruppo degli Alpini di Cornate Franco Gelmi - Davanti al Monumento abbiamo trovato immondizia e bottiglie di birra. Ma non solo. Questa volta i vandali si sono accaniti anche sul Monumento stesso, tagliando il filo utilizzato per l'alzabandiera. Adesso basta, siamo stufi".