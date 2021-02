Vanno all’asta i box della cooperativa fallita

A luglio del 2019 potevano essere acquistati a 9 mila e 225 euro: un affare non abbastanza stuzzicante, pare, visto che la vendita non è andata a buon fine. Tornano così ora sul «mercato», a prezzo più che dimezzato.

Sono venti box all’interno del complesso edilizio di via Santo Sudario 12, a Valle Guidino, frazione di Besana in Brianza.

Box all’asta

Il patrimonio immobiliare che a marzo sarà di nuovo messo all’asta arriva dal fallimento della cooperativa «Gli Artigiani». Quest’ultima, con sede legale a Cesano Maderno, l’aveva realizzato in edilizia popolare. Si tratta di due garage di proprietà e di diciotto in diritto di superficie per 90 anni, di cui 75 restanti, con metratura dai 16 ai 17 metri quadrati. La base d’asta è di 4 mila e 160 euro, con rilancio minimo di 500 euro. Scorrendo l’elenco disponibile sul sito internet del Tribunale di Monza – www.tribunale.monza.giustizia.it – è possibile prendere nota di tutte le caratteristiche. A partire dai prezzi che, a base d’asta, potrebbero rappresentare un affare. Le vendite, in modalità sincrona, si terranno tra giovedì 18 e venerdì 19 marzo nello studio del curatore Sergio Tremolada, in via Appiani 25 a Monza. Le offerte di acquisto telematiche devono essere inviate entro e non oltre le 13 del giorno prima della celebrazione dell’asta.

Altre due occasioni immobiliari

Besana offre anche altre due occasioni immobiliari. Venerdì 19 febbraio andrà all’asta un appartamento di via Buozzi, nel capoluogo. 99 metri quadri di superficie con soggiorno, cucina, due camere e doppi servizi; si aggiungono un garage a 20 metri quadri e un posto auto scoperto. La base d’asta è di 103 mila euro, con offerta minima di 73 mila e 250 euro. La vendita sincrona si terrà venerdì, alle 13,30, nella sala rossa dell’Istituto vendite giudiziarie di Monza, in via Velleia 5. Il termine per l’invio delle offerte telematiche è alle 13 di giovedì 18.

E’ fissata invece per mercoledì 24 febbraio la vendita di un’abitazione in via San Nazzaro, nel cuore di Montesiro. 115 metri quadrati divisi tra cantina al piano interrato, cucina/tinello e bagno al piano terra; ingresso, due camere e bagno al primo piano; due locali sgombero al secondo. 76 mila euro il prezzo base con offerta minima di 57 mila euro. L’asta è fissata per le 15 di mercoledì, nella sala bianca dell’Istituto vendite giudiziarie di Monza. Offerte aperte fino alle 13 di martedì 23 febbraio.

Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il sito internet www.tribunale.monza.giustizia.it.