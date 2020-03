Vanno in massa al funerale e vengono messi in “quarantena” dal sindaco

Hanno partecipato in massa ad un funerale nella chiesa di Sant’Andrea di Aicurzio. Ed ora sono stati messi “quarantena” dal sindaco di Aicurzio Matteo Baraggia.

A dir poco incredibile la storia che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista il piccolo borgo di Aicurzio.

I fatti, dicevamo, risalgono a mercoledì scorso quando, alle 15, don Stefano Strada, parroco della comunità pastorale Regina degli Apostoli, ha officiato le esequie del 54enne Mauro Rossi, personaggio molto conosciuto in paese.

Un funerale molto partecipato, al quale hanno preso parte circa 200 fedeli.

Stamattina, lunedì 9 marzo 2020, il sindaco Matteo Baraggia ha diramato, su Facebook, un appello agli aicurziesi:

“Il sindaco, visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati al contenimento della diffusione da Coronavirus, informa quanto segue: tutti coloro che hanno partecipato alle esequie del defunto Mauro Rossi sono pregati in maniera assoluta di non frequentare luoghi pubblici, ambulatori, negozi e chiese. Si invitano gli stessi cittadini a rimanere il più possibile in casa, tenendo monitorata la temperatura e la sintomatologia del Corona virus”.