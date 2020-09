Varedo: 15enne investito in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in via Valsecchi. Sul posto ci sono i soccorsi.

Due ambulanze e un’automedica a Varedo nella serata di oggi, giovedì 10 settembre. I soccorsi, intorno alle 18, hanno raggiunto via Bagatti Valsecchi dove poco prima una ragazzino di 15 anni in sella alla sua bici è stato investito da un’auto.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire. I soccorsi sono arrivati sul posto in breve tempo e dopo aver prestato le prime cure al ragazzo hanno disposto il trasferimento del giovane in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Varedo, per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

