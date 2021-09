Un uomo di 58 anni è stato soccorso nella notte per intossicazione da alcol. L'intervento è scattato poco prima di mezzanotte e mezza a Varedo.

Varedo, 58enne soccorso per intossicazione

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto, in via Umberto I, sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Desio assieme ai Carabinieri. Le condizioni del 58enne, inizialmente apparse abbastanza serie, sono andante via via migliorando tanto che dopo la valutazione degli operatori sanitari, l'intervento di soccorso si è concluso in posto.

Ciclista investito a Monza

Non ha avuto bisogno di cure ospedaliere nemmeno il 57enne investito mentre si trovava in bicicletta lungo la via Falcone e Borsellino a Monza. L'uomo è stato soccorso intorno alle 21.30 dai volontari della Croce rossa locale ma le sue condizioni, fortunatamente, sono apparse subito buone tanto che l'ambulanza ha fatto rientro senza trasporto in ospedale. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale cittadina.