Varedo, una patente falsa e un camionista alla guida da 14 ore. Tornata di controlli della Polizia Locale sulla Saronno-Monza con focus sui mezzi pesanti

Controlli dei mezzi pesanti

Un conducente con patente falsa e un camionista che aveva guidato per 14 ore di fila senza pause. Ha dato esito positivo la tornata di controlli dei mezzi pesanti condotta nei giorni scorsi sulla Saronno-Monza dalla Polizia Locale di Varedo guidata dal comandante Claudio Camisasca.

Autista non ha rispettato i tempi di riposo

Gli agenti hanno utilizzato l’apposito dispositivo in dotazione al comando per controllare il cronotachigrafo dei camion fermati, scoprendo appunto che un autista non aveva rispettato i tempi di riposto come previsto dalla normativa perché stava guidando da 14 ore consecutive. Per l’infrazione è stato sanzionato.

Alla guida del furgone con patente falsa

Un’altra persona, stavolta alla guida di un furgone, è stata invece sorpresa a guidare con una patente falsa il mezzo di proprietà del fratello. Già a prima vista quel documento che riportava come nazione di emissione il Pakistan non ha convinto gli agenti che lo hanno ritirato e inviato all’Ufficio falsi documentali della Polizia Locale di Milano. L’accertamento ha confermato i sospetti degli agenti varedesi e il conducente, di nazionalità pakistana, è stato denunciato per possesso di patente falsa.