Vasca volano di Rancate, è davvero la volta buona. A settembere prenderanno il via i lavori di realizzazione dell’opera nella frazione di Concorezzo.

Importante investimento di BrianzAcque

Aprirà nella prima metà di settembre il cantiere per la realizzazione della struttura attesa da anni. Ottenuto da parte del Consiglio Comunale di Monza il placet per l’acquisto dell’area destinata ad accogliere il grande invaso, BrianzAcque, una volta perfezionato l’atto con la firma davanti al notaio, potrà dare inizio ai lavori finalizzati al contenimento dei problemi di insufficienza idraulica della rete fognaria, che si riscontrano in condizioni di piena lungo il collettore intercomunale secondario Monza-Concorezzo. Un intervento da circa 3 milioni di euro se, ai 2,68 milioni di euro per la realizzazione del progetto si aggiungono i costi che il gestore idrico del servizio idrico integrato della Brianza, dovrà versare al Comune di Monza per acquisire la proprietà del terreno.

“Siamo davvero lieti di dare questa buona notizia all’Amministrazione di Concorezzo, ai suoi abitanti e, in particolare, a quelli di Rancate – commenta il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – Si tratta peraltro di un’opera di interesse pubblico sovracomunale, che svolgerà una funzione idraulica protettiva anche nei confronti di Monza. Di fronte al problema degli effetti del cambiamento climatico, di cui la Brianza non è esente, già da tempo abbiamo messo in campo interventi e attività di prevenzione per concorrere al contrasto delle bombe d’acqua e ad altri fenomeni di precipitazioni violente ed estreme”.

Ovviamente soddisfatto anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

“Con estrema soddisfazione vediamo avvicinarsi il via ai lavori di un intervento da tempo atteso dal territorio concorezzese – spiega il primo cittadino – La vasca volano di Rancate andrà sostanzialmente a risolvere le problematiche di allagamento che in situazioni di precipitazioni particolarmente intense negli anni hanno causato allagamenti nella zona di via fratelli Cervi e di via D’Azeglio che, a livello idraulico, risulta essere più bassa rispetto al resto del territorio. Da parte sua il Comune ha già provveduto a risolvere le questioni di carattere urbanistico e si accinge ad affrontare quelle di tematica edilizia così da agevolare l’inizio dei lavori. Un grazie particolare al presidente Boerci e al vicesindaco di Monza Simone Villa“.

Invisibile perché totalmente interrata ad una profondità di oltre 6 metri e mezzo, la vasca volano troverà posto in una zona verde compresa tra le vie Ozanam, Salvo D’acquisto e la Provinciale Sp 13. Divisa in due settori, avrà una portata di 6 mila metri cubi d’acqua. Salvo imprevisti, per realizzarla occorreranno 11 mesi. Il progetto su Rancate non si esaurisce con il manufatto per la regimentazione delle acque, ma include la sistemazione e il potenziamento della rete fognaria della la zona di via F.lli Cervi, Salvo D’Acquisto e Torquato Tasso.

TORNA ALLA HOMEPAGE