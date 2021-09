Vasto incendio nei capannoni dell'ex Snia, Vigili del Fuoco al lavoro

Un vasto incendio si è propagato nei capannoni dismessi dell'area dell'ex Snia, a Varedo. Le fiamme si sono sviluppate alle prime luci dell'alba. Sul posto diversi mezzi mezzi dei Vigili del fuoco.

Alle prime luci dell'alba un incendio è divampato nell'area nord dell'area ex Snia. Il rogo si è sviluppato nei capannoni dell'area dismessa. Come evidenzia anche una nota del Comune, il sindaco, Filippo Vergani e tutte le autorità civili e militari, sono sul posto, "l'incendio è sotto controllo e circoscritto". Si attende l'arrivo di Arpa Lombardia per le analisi e le valutazioni del caso. Sul posto, oltre a diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati a domare il rogo, anche le ambulanze di Seregno Soccorso e dell'Avis Meda. Le operazioni sono ancora in corso, seguono aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 10:

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono andati a fuoco dei rifiuti stipati in due capannoni. In uno di questi le fiamme sono state subito spente e il capannone è intatto, mentre la seconda struttura è bruciata completamente.

Al momento i Vigili del fuoco stanno intervenendo con uno schiumogeno ed entro sera l'incendio potrebbe essere completamente spento.