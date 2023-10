Vede ladri nel condominio e chiama i carabinieri: sudamericano arrestato

Ha sorpreso un ladro subito dopo il colpo nella casa del vicino e ha chiamato i Carabinieri. In questo modo i militari della Stazione di Concorezzo hanno arrestato un sudamericano responsabile di furto in appartamento in concorso con ignoti.

Il ladro nella casa del vicino

I militari della Stazione di Concorezzo, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vimercate, sono intervenuti in via Giotto di Burago di Molgora, dove un residente aveva notato dei soggetti scavalcare la recinzione condominiale sita a poca distanza dalla propria abitazione, segnalando la presenza in zona di una vettura. Sul posto i carabinieri hanno individuato il veicolo nella vicina via Dante, trovandovi all’interno un solo soggetto, identificato in un 28enne di nazionalità cilena, sorpreso con a bordo alcuni strumenti di effrazione e diversi gioielli e articoli di bigiotteria.

Le ricerche

Al termine di accurate verifiche, quanto rinvenuto nell’auto è risultato provento di due furti, avvenuti proprio in via Giotto di Burago e precedentemente in via Garibaldi di Concorezzo. In entrambi i casi, il soggetto fermato è stato riconosciuto da testimoni e dalla visione di filmati tratti da telecamere private, quale autore dei fatti in concorso con altri due complici rimasti ignoti.

La refurtiva è stata recuperata e restituita dai Carabinieri ai legittimi proprietari.

L’uomo, tratto in arresto per furto in appartamento in concorso, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate, per poi essere accompagnato presso il Tribunale di Monza, dove al termine del processo per direttissima è stato sottoposto alla misura del Divieto di dimora nella regione Lombardia.