Controllate 57 persone e 27 veicoli. Trovate dosi di cocaina e hashish.

Nella serata di sabato i Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza hanno messo in campo un servizio coordinato di controllo con le Polizie locali dei comuni di Renate e Veduggio con Colzano volto a prevenire i reati del sabato sera.

In campo due pattuglie dell’Arma e due pattuglie delle Polizie locali che hanno proceduto a effettuare posti di controllo e verifiche sugli esercizi pubblici di zona.

Veduggio e Renate, fine settimana di controlli per Carabinieri e Polizia locale

Tra i risultati, 57 persone e 27 veicoli controllati e alcune dosi di cocaina e hashish che hanno portato alla segnalazione di tossicodipendenza all’autorità amministrativa di un 48enne besanese.

L’attività rientra nell’ambito degli ordinari servizi preventivi di presidio del territorio che periodicamente i comandi stazione Arma effettuano anche in coordinamento con le polizie locali. Ciò permette infatti di modo ottimizzare le risorse di entrambi e attuare, con un’azione condivisa ancorché articolata su punti differenti, un servizio più incisivo ed efficace, ognuno secondo le proprie specificità.